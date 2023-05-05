الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اجتماع مجلس الأمن الروسى لمناقشة الهجوم على الكرملين

الكرملين
الكرملين

أفادت «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن الكرملين إعلانه عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة هجوم المسيّرات عليه.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الهجوم بطائرات مسيّرة على الكرملين يوم الأربعاء «عمل عدائي»، وإن روسيا سترد بإجراءات ملموسة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بإطلاق طائرات مسيّرة على الكرملين في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، وقالت إن الولايات المتحدة وراء الهجوم. ونفت أوكرانيا ذلك، كما نفى البيت الأبيض ما وصفها بأنها «أكاذيب» روسية.

الأكثر قراءة

الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

شرطة النقل والمواصلات تُحرر 1794 مخالفة متنوعة

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

ضبط مواد مخدرة بـ960 ألف جنيه بالجيزة

ضمن حفل تتويج الملك تشارلز.. "حجر القدر" يثير الجدل فى بريطانيا

السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات