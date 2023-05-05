"القاهرة الإخبارية": اجتماع مجلس الأمن الروسى لمناقشة الهجوم على الكرملين

أفادت «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن الكرملين إعلانه عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة هجوم المسيّرات عليه.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الهجوم بطائرات مسيّرة على الكرملين يوم الأربعاء «عمل عدائي»، وإن روسيا سترد بإجراءات ملموسة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بإطلاق طائرات مسيّرة على الكرملين في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، وقالت إن الولايات المتحدة وراء الهجوم. ونفت أوكرانيا ذلك، كما نفى البيت الأبيض ما وصفها بأنها «أكاذيب» روسية.