وكيل أول النواب: رسائل الرئيس السيسى للحوار الوطنى ضمانة حقيقية لإنجاحه

أشاد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته التاريخية التي وجهها أمام الجلسة الأولى للحوار الوطني، مثمناً دعوة الرئيس السيسي للمشاركين فى هذا الحوار إلى بذل الجهود لإنجاحه واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها.

كما أشاد " سعد الدين " في تصريحاته للمحررين البرلمانيين اليوم بحرص الرئيس السيسي في كلمته على دعمه المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسي على حرصه على المشاركة في مراحله النهائية.

واعتبر المستشار أحمد سعد الدين الرسائل المهمة التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي أمام الحوار الوطني بمثابة الضمانة الحقيقية لإنجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه، مشيراً إلى أنه في مقدمة هذه الرسائل الرئاسية تأكيد الرئيس السيسي على أننا نسعى إلى دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم.

وقال المستشار أحمد سعد الدين، إن الرسالة الثانية تتمثل في تأكيد الرئيس السيسي على أن دعوته للحوار الوطنى، تأتي من يقين راسخ لدى، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا.

وأننا نمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول مشيراً إلى أن الرسالة الثالثة تمثل في تأكيد الرئيس السيسي في أن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

وأضاف أن الرسالة الرابعة تتمثل في تطلع الرئيس السيسي؛ لأن يكون الحوار الوطني شاملًا وفاعلًا وحيويًا يحتوي كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، اتجاه كافة القضايا على جميع المستويات.

مشيداً بتأكيد الرئيس السيسي في رسالته الخامسة بأنه تابع عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه.

كما أشاد المستشار أحمد سعد الدين بالرسالة السادسة من الرئيس السيسي والتي تمثلت في تأكيده بأن "الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية" بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات ودعوته لجميع المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل إضافة إلى تأكيده الواضح والحاسم في رسالته السابعة بدعمه المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، وأنه يتطلع بنفسه إلى المشاركة فى مراحله النهائية.

وأعرب المستشار أحمد سعد الدين فى ختام تصريحاته للمحررين البرلمانيين، عن ثقته التامة فى حرص الرئيس السيسي على اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والقرارات الرئاسية لتنفيذ كل ما يصدر من قرارات وتوصيات عن الحوار الوطني، مشيراً إلى أن هذا الحدث الكبير والمهم سيكون له دوره الإيجابي في قدرة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.