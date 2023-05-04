الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غير مبشر.. "الصحة العالمية" تكشف تطورات الموقف في السودان

السودان
السودان

أكد الدكتور ريك رينان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن الموقف في السودان، غير مبشر من الناحية الصحية، وسط عمليات نزوح الآلاف لدول الجوار، والعديد من الضحايا والقتلى.

وقال “رينان” خلال مداخلة لفضائية “القاهرة الإخبارية”، إن الموقف السوداني غير مبشر بسبب نقص المياه النظيفة، وكذلك نقص الأطقم الطبية بنسبة 30%، بسبب توقف عدد من المستشفيات في الخرطوم، وخروج بعضها من الخدمة، لافتاً إلى أن المنظمة بالفعل تلقت 5 حاويات من المساعدات الطبية العاجلة.

وكشف مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أنهم وضعوا خطط في 5 مناطق، منها الشرق بمساعدة وزارة الصحة، ووضع محور طبي لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير التوريدات على مدار الساعة، شريطة توفير الأمن والمحاور والمسارات الآمنة، متوقعاً خطة إضافية تضم 30 طنا من المساعدات الطبية العاجلة والأدوات الطبية من بورسودان.

 كما شدد مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة، على أن التحدي الكبير هو توفير الأمن والحماية والمسارات الآمنة في السودان.

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