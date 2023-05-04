أخبار فاتتك| حالة الطقس اليوم وخريطة أسعار شواطئ الإسكندرية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث التي تنوعت بين الشأن المحلي والشأن العالمي، جميعها تثير اهتمام المواطن، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 4-5-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس، أن يسود الطقس الحار على كافة الأنحاء مع تكون شبورة مائية على الطرق صباحًا، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 4-5-2023. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

من بينها مصر.. السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 بعثات

أطلقت وزارة الخارجية السعودية، مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR). لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

خريطة أسعار شواطئ الإسكندرية.. 3 فئات كاملة الخدمات دون إكراميات

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا متوسطًا من المصطافين مع بدء الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة للاستمتاع بطقس عروس البحر المتوسط، وتجهزت شواطئ الإسكندرية ورفعت كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من 500 شمسية لتكون جاهزة لاستقبال الرواد لاستكمال القراءة. (اضغط هنا)

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 4-5-2023

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعًا طفيف حيث سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 2630 جنيها للبيع كما ارتفعت كافة أعيرة الذهب، وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعات قياسية منذ ما يقرب من شهر ونصف بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة قبل شهر رمضان الماضي. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 فى جميع البطولات

نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 فى جميع البطولات، حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع متعة كبيرة اليوم الخميس، بمباريات تقترب من حسم الفائزين بلقب الدوري لهذا الموسم. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)