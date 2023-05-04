أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 4-5-2023

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعًا طفيف حيث سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 2630 جنيها للبيع كما ارتفعت كافة أعيرة الذهب.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعات قياسية منذ ما يقرب من شهر ونصف بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة قبل شهر رمضان المنصرم، ما دفع سعر الذهب إلى الارتفاع ليسجل ارتفاعات قياسية لم يسجلها في تاريخه، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-5-2023 .

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 3,006 جنيهات، وللشراء 3,040 جنيها.

الذهب عيار 22: بيع 2,755 جنيها، وللشراء 2,787 جنيها.

الدهب عيار 21: بيع 2,630 جنيها، وللشراء 2,660 جنيها.

الدهب عيار 18: بيع 2,254 جنيها، وللشراء 2,280 جنيها.

الذهب عيار 14: بيع 1,753 جنيها، وللشراء 1,773 جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 1,503 جنيها، وللشراء 1,520 جنيها.

الأونصة: بيع 93,478 جنيها، وللشراء 94,544 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 21,040 جنيها، وللشراء 21,280 جنيها.

الكيلو الذهب: بيع 3,005,714 جنيها، وللشراء 3,040,000 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والسبائك