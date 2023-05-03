الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 فى الصاغة المصرية

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث جوجل، وذلك بسبب الارتفاعات الجنونية التي شهدتها السوق المحلية للمعدن النفيس خلال الأيام الماضية، والتي تجاوزت الأسعار العالمية بسبب زيادة الإقبال على شراء وقلة المعروض في محلات الصاغة المصرية وورش التصنيع.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في الصاغة المصرية

شهدت الساعات الأخيرة انخفاضا نسبيا اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، وذلك بسبب قلة الضغط على الشراء في الأسواق المصرية مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع الدولار وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم 3 مايو لتحديد مصير أسعار الفائدة والتي يتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساسية خلال ساعات.

وتراجعت أسعار أعيرة الذهب المختلفة بمعدل 45 جنيها في الأسواق المحلية خلال جلسة الافتتاح اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الدول العربية حاجز 2625 جنيها بينما تراجعت الأوقية بقيمة 13 دولارا لتسجيل مستوى 1977 دولارا.

وكانت قد وصلت قيمة الارتفاع في جرام الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر أبريل نحو 470 جنيها بنسبة 21%، حيث وصل عيار 21 إلى 2900 جنيه بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 20 دولارا بنسبة 1% بالبورصة العالمية، حيث وصلت إلى 2010 دولارات.

أسعار تداول الذهب في محلات الصاغة

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة

البيع 3005.75 جنيه.
الشراء 2971.5 جنيه.
معدل هبوط وصل إلى 22.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة

البيع 2755.25 جنيه.
الشراء 2723.75 جنيه.
معدل هبوط وصل إلى 21 نقطة.

 

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سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة

البيع 2630 جنيها.
الشراء 2600 جنيه.
معدل هبوط وصل إلى 20 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة

البيع 2254.25 جنيه.
الشراء 2228.5 جنيه.
معدل هبوط وصل إلى 17.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة

البيع 1753.25 جنيه.
الشراء 1733.25 جنيه.
معدل هبوط وصل إلى 13.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة

البيع 1502.75 جنيه.
الشراء 1485.75 جنيه.
معدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة

البيع 1127.25 جنيه.
الشراء 1114.25 جنيه.
معدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.


سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 21040 جنيها.
الشراء 20800 جنيه.
معدل هبوط وصل إلى 160 نقطة.

 

سعر اونصة الذهب في الصاغة 

البيع 1982$.
الشراء 1980$.
معدل هبوط وصل إلى 1%.

 

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