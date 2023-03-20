الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 20 مارس 2023 فى محلات الصاغة المصرية

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في محلات الصاغة المصرية من أكثر ما يبحث عنه المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حاليا منذ عودة ارتفاع الأسعار، حيث تخطى جرام الذهب من عيار 21 مستوى الـ 2000 جنيه في الأسواق المحلية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في محلات الصاغة المصرية

تسيطر موجة من الارتفاع على سعر الذهب اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في محلات الصاغة المصرية، وذلك بسبب التلاعب واستغلال أزمة إفلاس بنك سيليكون فالي وزيادة الأسعار بشكل جنوني، وأقبل بعض المواطنين إلى استثمار مدخراتهم في المعدن الأصفر كملاذ آمن لعدم إهدار قيمة المدخرات الشرائية.

وارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلى مستوى 1989 دولارًا، بفعل الاضطرابات التي تسيطر على القطاع المصرفي والتوقيع بخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لعدم الضغط على البنوك.

فيما ارتفع سعر جرام الذهب نحو 50 جنيها في كافة الأعيرة خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث سجل عيار 21 نحو 2100 جنيه وهو الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية، حيث أكد الخبراء أن الأسعار المعلنة غير حقيقية وتخضع للتلاعب التجار تحت أوهام العرض والطلب.


الأسعار بالتفصيل من داخل محلات الصاغة المصرية كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2371.5 جنيه.
الشراء 2342.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2173.75 جنيه.
الشراء 2147.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2075 جنيها.
الشراء 2050 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

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سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 فى البنوك المصرية

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19 مارس 2023 فى البنوك المصرية

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1778.5 جنيه.
الشراء 1757.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1383.25 جنيه.
الشراء 1366.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1185.75 جنيه.
الشراء 1171.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 889.25 جنيه.
الشراء 878.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

 

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سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 16600 جنيها.
الشراء 18020 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.


سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1989$.
الشراء 1987$.
بمعدل صعود وصل إلى 3 نقطة.

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