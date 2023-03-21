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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 21-3-2023 فى محلات الصاغة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 في محلات الصاغة بنسبة 11.3%، فيما ترتفع أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية بنسبة 6.5%، وذلك بسبب الخوف من خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة المتوقع خلال اجتماعه في الأسبوع الجاري، لذلك لجأ الراغبون في استثمار مدخراتهم إلى الذهب كملاذ آمن للادخار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 في محلات الصاغة

اضطراب في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 في محلات الصاغة وصعود غير حقيقي للأسعار في الأسواق المحلية بفعل الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 210 جنيهات بجميع الأعيرة الذهبية في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي.

فيما ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 من 1865 جنيها إلى 2120 جنيها فيما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية من 1868 دولارا إلى 1990 دولارا وأوضح الخبراء أن موجات الارتفاع غير مبررة مما يؤكد تلاعب التجار واستغلال أزمة إفلاس بنك سيليكون فالي لتحقيق مكاسب مالية تحت وهم العرض والطلب.
أسعار المشغولات الذهبية في محلات الصاغة المصرية كما يلي:


سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2388.5 جنيه.
الشراء 2365.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2189.5 جنيه.
الشراء 2168.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-3-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

 

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2090 جنيها.
الشراء 2070 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1791.5 جنيه.
الشراء 1774.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1393.25 جنيه.
الشراء 1380 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1194.25 جنيه.
الشراء 1182.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 20-3-2023 خلال التعاملات المسائية

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سعر اليورو اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 895.75 جنيه.
الشراء 887.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 16720 جنيها.
الشراء 18150 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1979$.
الشراء 1978$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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