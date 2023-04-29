أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 29-4-2023 فى محلات الصاغة

زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-4-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار كل جرام خلال الأيام الماضية، حيث تخطى جرام الذهب عيار 24 حاجز الـ3000 جنيه خلال الساعات الماضية، وسط ترقب الجميع اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة يوم 3 مايو المقبل.



أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-4-2023 في محلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-4-2023 بسبب ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تراجع الدولار الأمريكي، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 2755 جنيها، في حين وصلت الأوقية بالبورصة العالمية إلى 2000 دولار.

وأكد الخبراء أن سعر الذهب المحلي فاق سعره العالمي مما يدل على وجود تلاعب واستغلال الأزمة من التجار، خاصة مع رغبة المواطنين في الشراء لضمان بقاء قيمة مدخراتهم كما هى لكون الذهب ملاذ آمن للأدخار.



وجاءت الأسعار في الصاغة المصرية كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3085.78 جنيه.

الشراء 3028.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 57.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2828.5 جنيه.

الشراء 2776.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 52.5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2700 جنيه.

الشراء 2560 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 50 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2314 جنيها.

الشراء 2271 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 42.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1800 جنيه.

الشراء 1766.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 33.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1542.75 جنيه.

الشراء 1542.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 28.5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1157.25 جنيه.

الشراء 1135.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 21.5 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 21600 جنيه.

الشراء 21200 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 400 نقطة.

سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1983$.

الشراء 1981$.

بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.