السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 29-4-2023 فى محلات الصاغة

الذهب
الذهب

زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-4-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار كل جرام خلال الأيام الماضية، حيث تخطى جرام الذهب عيار 24 حاجز الـ3000 جنيه خلال الساعات الماضية، وسط ترقب الجميع اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة يوم 3 مايو المقبل.


أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-4-2023 في محلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-4-2023 بسبب ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تراجع الدولار الأمريكي، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 2755 جنيها، في حين وصلت الأوقية بالبورصة العالمية إلى 2000 دولار.

وأكد الخبراء أن سعر الذهب المحلي فاق سعره العالمي مما يدل على وجود تلاعب واستغلال الأزمة من التجار، خاصة مع رغبة المواطنين في الشراء لضمان بقاء قيمة مدخراتهم كما هى لكون الذهب ملاذ آمن للأدخار.


وجاءت الأسعار في الصاغة المصرية كما  يلي:-

 

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3085.78 جنيه.
الشراء 3028.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 57.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2828.5 جنيه.
الشراء 2776.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 52.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2700 جنيه.
الشراء 2560 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 50 نقطة.

txt

سعر الدواجن اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

txt

ارتفاع جديد لعيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 27-4-2023 فى مصر

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2314 جنيها.
الشراء 2271 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 42.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1800 جنيه.
الشراء 1766.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 33.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1542.75 جنيه.
الشراء 1542.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 28.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1157.25 جنيه.
الشراء 1135.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 21.5 نقطة.

txt

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 28-4-2023

txt

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 28-4-2023

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 21600 جنيه.
الشراء 21200 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 400 نقطة.

 

سعر اونصة الذهب  في محلات الصاغة المصرية

البيع 1983$.
الشراء 1981$.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

اقرأ المزيد

موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب جرام الذهب عيار 24 محلات الصاغة سعر أونصة الذهب سعر جنيه الذهب سعر جرام الذهب من عيار 9 سعر جرام الذهب من عيار 12 سعر جرام الذهب من عيار 14 سعر جرام الذهب من عيار 18

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-4-2023

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 29 أبريل 2023

مواعيد مباريات اليوم السبت 29-4-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية في معبر أرقين الحدودي

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%