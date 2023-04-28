استقرت سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة شهور، حيث اتجهت أغلب شركات الحديد إلى رفع سعر طن الحديد عدة مرات مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 28-4-2023.

سعر الحديد اليوم

سعر الحديد من شركة عز 40,200 جنيه

سعر الحديد المصريين 39,500 جنيه

سعر الحديد العشري 39,500 جنيه

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

حديد العتال 39,500 جنيه

حديد عطية 39,400 جنيه

حديد سرحان 39,500 جنيه

حديد المراكبي 39,500 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادي 39,300 جنيه

حديد بيانكو 39,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المصريين 1,770 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه

أسمنت المخصوص 1,990 جنيه

أسمنت الممتاز 2,055 جنيه

أسمنت السويس 2,040 جنيه

أسمنت الملح 2,050 جنيه

أسمنت النصر 2,010 جنيه

أسمنت العسكري 1,880 جنيه

أسمنت سيناء 1,890 جنيه

أسمنت حلوان 1,990 جنيه

أسمنت السهم 1,890 جنيه

أسمنت السويدي 2,060 جنيه

أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه

أسمنت المعلم 1,910 جنيه

أسمنت تايتان 2,020 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 2,020 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

أسمنت قنا 1,830 جنيه

أسمنت المصري 2,040 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,940 جنيه

أسمنت المنيا 1,940 جنيه

أسمنت العاصمة 1,810 جنيه

أسمنت البرج 1,900 جنيه

أسمنت الماكس 2,020 جنيه

أسمنت الصخرة 1,900 جنيه

أسمنت الدلتا 1,870 جنيه

أسمنت الصرح 2,030 جنيه