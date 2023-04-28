سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 28-4-2023
استقرت سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة شهور، حيث اتجهت أغلب شركات الحديد إلى رفع سعر طن الحديد عدة مرات مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 28-4-2023.
سعر الحديد اليوم
- سعر الحديد من شركة عز 40,200 جنيه
- سعر الحديد المصريين 39,500 جنيه
- سعر الحديد العشري 39,500 جنيه
- حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
- حديد العتال 39,500 جنيه
- حديد عطية 39,400 جنيه
- حديد سرحان 39,500 جنيه
- حديد المراكبي 39,500 جنيه
- حديد الكومى 39,300 جنيه
- حديد المعادي 39,300 جنيه
- حديد بيانكو 39,000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت المصريين 1,770 جنيه
- أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
- أسمنت المخصوص 1,990 جنيه
- أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
- أسمنت السويس 2,040 جنيه
- أسمنت الملح 2,050 جنيه
- أسمنت النصر 2,010 جنيه
- أسمنت العسكري 1,880 جنيه
- أسمنت سيناء 1,890 جنيه
- أسمنت حلوان 1,990 جنيه
- أسمنت السهم 1,890 جنيه
- أسمنت السويدي 2,060 جنيه
- أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه
- أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه
- أسمنت المعلم 1,910 جنيه
- أسمنت تايتان 2,020 جنيه
- أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
- أسمنت المهندس 2,020 جنيه
- أسمنت النهضة 1,820 جنيه
- أسمنت أسوان 1,780 جنيه
- أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
- أسمنت قنا 1,830 جنيه
- أسمنت المصري 2,040 جنيه
- أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
- أسمنت التعمير 1,940 جنيه
- أسمنت المنيا 1,940 جنيه
- أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
- أسمنت البرج 1,900 جنيه
- أسمنت الماكس 2,020 جنيه
- أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
- أسمنت الدلتا 1,870 جنيه
- أسمنت الصرح 2,030 جنيه