سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 28-4-2023

واصلت أسعار الدولار استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما استقرت أسعار صرف جميع العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 28-4-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإستثمار العربى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك كريدى اجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8346جنيه 30.9557 جنيه يورو 34.0167 جنيه 34.1627 جنيه جنيــه إسترليـنى 38.4784 جنيه 38.6358 جنيه دولار كنـدى 22.6375 جنيه 22.7331 جنيه كرون دانمركى 4.5637 جنيه 4.5823 جنيه كرون نرويجى 2.9042 جنيه 2.9164 جنيه كرون ســويدى 2.9887 جنيه 3.0010 جنيه فرنك سويسرى 34.4906 جنيه 34.6416 جنيه 100 ين يابانى 23.1022 جنيه 23.1982 جنيه ريـــال سعـــودى 8.2206 جنيه 8.2533 جنيه دينــار كويتى 100.7139 جنيه 101.1856 جنيه درهم اماراتى 8.3963 جنيه 8.4316 جنيه دولار اســـترالى 20.4094 جنيه 20.4927 جنيه دينــار البحــرين 81.7871 جنيه 82.1194 جنيه ريـــال عمـــانى 80.0814 جنيه 80.4086 جنيه ريـــال قطــــرى 8.4487 جنيه 8.5043 جنيه دينـار اردنـى 43.4289 جنيه 43.6734 جنيه يوان صينى 4.4530 جنيه 4.4711 جنيه