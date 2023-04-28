الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 28-4-2023

الدولار
الدولار

واصلت أسعار الدولار استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما استقرت أسعار صرف جميع العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 28-4-2023.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجارى الدولى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار فى بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الإستثمار العربى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك كريدى اجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8346جنيه30.9557 جنيه
يورو34.0167 جنيه34.1627 جنيه
جنيــه إسترليـنى38.4784 جنيه38.6358 جنيه
دولار كنـدى22.6375 جنيه22.7331 جنيه
كرون دانمركى4.5637 جنيه4.5823 جنيه
كرون نرويجى2.9042 جنيه2.9164 جنيه
كرون ســويدى2.9887 جنيه3.0010 جنيه
فرنك سويسرى34.4906 جنيه34.6416 جنيه
100 ين يابانى23.1022 جنيه23.1982 جنيه
ريـــال سعـــودى8.2206 جنيه8.2533 جنيه
دينــار كويتى100.7139 جنيه101.1856 جنيه
درهم اماراتى8.3963 جنيه8.4316 جنيه
دولار اســـترالى20.4094 جنيه20.4927 جنيه
دينــار البحــرين81.7871 جنيه82.1194 جنيه
ريـــال عمـــانى80.0814 جنيه80.4086 جنيه
ريـــال قطــــرى8.4487 جنيه8.5043 جنيه
دينـار اردنـى43.4289 جنيه43.6734 جنيه
يوان صينى4.4530 جنيه4.4711 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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