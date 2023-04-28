سعر الدواجن اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلتها أمس، حيث سجلت الفراخ البيضاء 63 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

كما استقر سعر كرتونة البيض عند التراجعات الطفيفة التي سجلتها منذ عدة أيام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدواجن والبيض اليوم الجمعة 28 ابريل 2023:

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء 63جنيه .

سعر الدواجن الساسو 67 جنيه .

سعر الفراخ امهات بيضاء 56 جنيه .

سعر الدواجن بياض أبيض سلك 47 جنيه

سعر الدواجن بياض أبيض أرضي 49 جنيه

سعر الدواجن بياض أحمر سلك 57 جنيه

سعر الدواجن بياض أحمر أرضي 60 جنيه

ورغم التراجع الذي تسجله أسعار الفراخ هذه الفترة إلا أنها تظل أسعار قياسية لم تسجلها من قبل هذه الأزمة.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة بنسبة 91.5% في أسعار اللحوم والدواجن، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، خلال مارس الماضي.

وعلق رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد على ما يشهده سوق الدواجن في تصريحات سابقة قائلًا أنه لا يوجد استقرار ولا رؤية واضحة لصناعة الدواجن في المستقبل القريب.

وأكد أن خطوط الإنتاج لن تستمر في ظل وصول سعر طن العلف لـ30 ألف جنيه.

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 8 جنيه

كتكوت ساسو 7 جنيه

كتكوت ساسو 6.50 جنيه

كتكوت ساسو بيور 7.50 جنيه

كتكوت بلدي 4.50 جنيه

كتكوت هجين 5.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

كتكوت سمان أسمر 4 جنيه

سعر كرتونة البيض

كرتونة بيض أبيض 100.75 جنيه

كرتونة بيض أحمر 100.75 جنيه

كرتونة بيض بلدي 80 جنيه .