"التعاوني الزراعي": نعاني من التهميش وارتفاع أسعار القمح لا توازي الذرة

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إن الفلاحين لديهم مشاكل وسلبيات وصعوبات خاصة مع التهميش، مؤكدًا أنه لم يتم أخذ رأيهم في أسعار المحاصيل.

وأضاف حمادة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الدستور المصري ينص على التزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بهامش سعر مناسب يشترك في تحديد التعاونيات والجميعات الزراعية.

وتابع أنه اقترح على على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية رفع سعر القمح والنزول بسعر الرّدة حتى لا تكون أسعار أعلى من القمح الذي يقوم الفلاح بتوريده، ليقوم الفلاح بتسليم المحصول، لكنه ألزم الفلاح بتوريد 12 أردب وهناك أراضي لا تحقق ذلك ما تسبب في عقوبات.

ارتفاع أسعار الأعلاف

أكد أنه حدث هذا العام ارتفاع في أسعار الأعلاف لأن سعر الذرة يقارب إلى 20 ألف رغم أن الدولة رفعت القمح إلى 10 آلاف للطن، لكنه لا يوازي سعر الذرة، مؤكدًا أن المحصول مبشّر، لكنه لا يوازي الأسعار العالمية والذرة.