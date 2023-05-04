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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 4-5-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس، أن يسود الطقس الحار على كافة الأنحاء مع تكون شبورة مائية على الطرق صباحًا، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 4-5-2023.

 

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس اليوم أن يسود الطقس الحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة صباحًا ، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

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ومع توقعات بتشكل  فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة للعظمى، و17 درجة ليلًا.

السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى ، و15 درجة ليلًا.

شمال الصعيد 35 درجة للعظمى، و14 درجة ليلًا.

جنوب الصعيد 37 درجة للعظمى.

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