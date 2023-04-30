قائمة بالعناصر الغذائية التي ينبغي المحافظة على تناولها في فصل الصيف

بدأت بشائر فصل الصيف تهل علينا وبالفعل يحتاج الجميع إلى إمداد جسمه بالعناصر الغذائية الهامة التي تحافظ على رطوبة الجسم من حرارة فصل الصيف، وفي هذا التقرير نوضح أفضل الأطعمة والفاكهة التي يمكنك الاعتماد عليها، وفقا لنصائح خبيرة التغذية جيهان الدمرداش.

البطيخ من أكثر الأطعمة التي يمكنك تناولها في فصل الصيف وأكثرها برودة وصحة، تساعدنا في منع العديد من المشاكل الصحية مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، البطيخ مفيد أيضًا للمعدة ويمكن أن يتسبب في فقدان الوزن، يمكنك تناوله باستمرار خلال موسم الصيف.

الزبادي من أهم الأطعمة التي ينبغي الاعتماد عليها في فصل الصيف، هذا الطعام المليء بالبروتين يرضي جوعك ويساعد جسدك على إبعاده عن التحميل الزائد على الوجبات الخفيفة المالحة عالية السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على البروبيوتيك والتي ستحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

ماء جوز الهند الغني بالفيتامينات والمعادن والإلكتروليتات، فماء جوز الهند خلال فصل الصيف يستطيع أن يتغلب على الحرارة ويوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها تحت أشعة الشمس الحارقة، يجب أن تحاول أن تشرب ماء جوز الهند في أكثر صوره طبيعية لتحافظ على رطوبتك وتقليل الصوديوم وأيضًا لإضافة البوتاسيوم إلى نظامك.

الطماطم أيضا لها العديد من المزايا في فصل الصيف فهي غنية بمادة تسمى الليكوبين يحمي بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية ويمنحها حماية إضافية في الصيف.

كما تحتوي فاكهة البرتقال على العديد من الفوائد، مابين ن فيتامين ج والبوتاسيوم، كلاهما له فوائد حاسمة في تحسين المناعة والحفاظ على مستويات الطاقة تحت السيطرة.

كما يدعم البوتاسيوم الموجود في البرتقال تعافي العضلات ويمنع التعب وهو أمر شائع جدًا خلال فصل الصيف، وعلى الرغم من أن محتوى الماء ليس مرتفعا مثل البطيخ إلا أن برتقالة واحدة تحتوي على حوالي 80٪ ماء مما يدعم الترطيب.