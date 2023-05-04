نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 فى جميع البطولات، حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع متعة كبيرة اليوم الخميس، بمباريات تقترب من حسم الفائزين بلقب الدوري لهذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-5-2023 فى جميع البطولات والقنوات الناقلة

فى الدوري الإيطالي يلعب نابولي أمام أودينيزي خارج الديار، فى مباراة تقربه من حسم اللقب.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون على ملعب أولد ترافورد، في ختام الجولة 34، ويسعي الشياطين الحمر لمواصلة التقدم فى النقاط لحجز مقعد أوروبي فى الموسم القادم.

وفي الدوري الإسباني، يواجه إشبيلية نظيره إسبانيول، ويلعب بيلباو مع ريال بييتس.

أما في الدوري المصري، يلعب فيوتشر مع فاركو، وحرس الحدود مع طلائع الجيش، والمقاولون العرب مع البنك الأهلي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برايتون × مانشستر يونايتد (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إشبيلية × إسبانيول (20:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس (20:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إمبولي × بولونيا (21:45 مصر والسعودية) - AD Sports Premium 2

أودينيزي × نابولي (21:45 مصر والسعودية) - AD Sports Premium 1

مباريات اليوم في الدوري المصري