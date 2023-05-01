الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب صلاح فى جدول هدافى الدورى الإنجليزى بعد مباراة اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب صلاح في جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم والتي خاضها الريدز أمام فريق توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاث أهداف كان للمحترف المصري ضمن صفوف الفريق النجم محمد صلاح نصيبا من إحراز الأهداف حيث أحرز هدفا في الدقيقة 15 من ضربة جزاء ليرفع رصيده في جدول جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم لكن لا يزال الفارق بعيد بينه وبين المتصدر وهو النرويجي ايرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

 

جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم  

الترتيب

اللاعب

عدد الأهداف

1إرلينج هالاند - مانشستر سيتي34
2هاري كين - توتنهام25
3إيفان توني - برينتفورد20
4محمد صلاح - ليفربول17
5ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد16
=6جابرييل مارتينيلي - آرسنال15
=6كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد15
8أولي واتكينز - أستون فيلا14
9بوكايو ساكا - آرسنال13
10مارتين أوديجارد - آرسنال12
11ميجيل ألميرون - نيوكاسل11
11ألكساندر ميتروفيتش - فولهام11
11رودريجو - ليدز يونايتد11
14هارفي بارنز - ليستر سيتي10
14ألكساندر إيساك - نيوكاسل10
14سون هيونج مين - توتنهام10
17جيمس ماديسون - ليستر سيتي9
17فيل فودين - مانشستر سيتي9
17روبيرتو فيرمينو - ليفربول9
17داروين نونيز - ليفربول9
17جابرييل جيسوس - آرسنال9
22باسكال جروس - برايتون8
22لياندرو تروسار - برايتون / آرسنال8
22داني إنجز - وست هام8
22أليكسيس ماك أليستر - برايتون8
22برينان جونسون - نوتنجهام فورست8
22خوليان ألفاريز - مانشستر سيتي8
22إبريتشي إيزي - كريستال بالاس8
29سولي مارش - برايتون7
29كاي هافيرتس - تشيلسي7
29جيمس وارد براوس - ساوثامبتون7
29كاورو ميتوما - برايتون7
29فيليب بيلينج - بورنموث7
29ويلفريد زاها - كريستال بالاس7
29كيفين دي بروينه - مانشستر سيتي7

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تشكيل ليفربول أمام توتنهام فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح أساسيًا

عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 

وأحرز محمد صلاح 17 هدفا خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز مكنته بأن يكون في المركز الرابع والفارق بينه وبين المركز الثالث ثلاثة أهداف فقط حيث يقبع فيه لاعب فريق برينتفورد ايفان توني وفي المركز الأول هالاند برصيد 34 هدفا.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم هدافي الدوري الإنجليزي مباراة اليوم محمد صلاح ليفربول

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