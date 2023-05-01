ترتيب صلاح فى جدول هدافى الدورى الإنجليزى بعد مباراة اليوم

ترتيب صلاح في جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم والتي خاضها الريدز أمام فريق توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاث أهداف كان للمحترف المصري ضمن صفوف الفريق النجم محمد صلاح نصيبا من إحراز الأهداف حيث أحرز هدفا في الدقيقة 15 من ضربة جزاء ليرفع رصيده في جدول جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم لكن لا يزال الفارق بعيد بينه وبين المتصدر وهو النرويجي ايرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 34 2 هاري كين - توتنهام 25 3 إيفان توني - برينتفورد 20 4 محمد صلاح - ليفربول 17 5 ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 16 =6 جابرييل مارتينيلي - آرسنال 15 =6 كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد 15 8 أولي واتكينز - أستون فيلا 14 9 بوكايو ساكا - آرسنال 13 10 مارتين أوديجارد - آرسنال 12 11 ميجيل ألميرون - نيوكاسل 11 11 ألكساندر ميتروفيتش - فولهام 11 11 رودريجو - ليدز يونايتد 11 14 هارفي بارنز - ليستر سيتي 10 14 ألكساندر إيساك - نيوكاسل 10 14 سون هيونج مين - توتنهام 10 17 جيمس ماديسون - ليستر سيتي 9 17 فيل فودين - مانشستر سيتي 9 17 روبيرتو فيرمينو - ليفربول 9 17 داروين نونيز - ليفربول 9 17 جابرييل جيسوس - آرسنال 9 22 باسكال جروس - برايتون 8 22 لياندرو تروسار - برايتون / آرسنال 8 22 داني إنجز - وست هام 8 22 أليكسيس ماك أليستر - برايتون 8 22 برينان جونسون - نوتنجهام فورست 8 22 خوليان ألفاريز - مانشستر سيتي 8 22 إبريتشي إيزي - كريستال بالاس 8 29 سولي مارش - برايتون 7 29 كاي هافيرتس - تشيلسي 7 29 جيمس وارد براوس - ساوثامبتون 7 29 كاورو ميتوما - برايتون 7 29 فيليب بيلينج - بورنموث 7 29 ويلفريد زاها - كريستال بالاس 7 29 كيفين دي بروينه - مانشستر سيتي 7

عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وأحرز محمد صلاح 17 هدفا خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز مكنته بأن يكون في المركز الرابع والفارق بينه وبين المركز الثالث ثلاثة أهداف فقط حيث يقبع فيه لاعب فريق برينتفورد ايفان توني وفي المركز الأول هالاند برصيد 34 هدفا.