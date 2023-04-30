بايرن ميونخ يصعد لصدارة الدورى الألمانى بثنائية فى شباك هيرتا برلين

عاد فريق بايرن ميونخ لسكة الانتصارات، بفوزه على ضيفه هيرتا برلين بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، موسم 2022 /2023.

افتتح سيرج جنابري التسجيل لـ بايرن ميونخ، بهدف أول في الدقيقة 69، بضربة رأسية من متابعة لتمريرة يوزوا كيميتش المسُقطة الرائعة.

كيميتش عاد ليُرسل كرة طولية رائعة خلف مدافعي هيرتا برلين، لتصل لزميله الفرنسي كينجسلي كومان أمام مرمى هيرتا برلين، ليُسكن الكرة الشباك في الدقيقة 79، مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ62 نقطة، ليعود لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن صاحب الوصافة على بورسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة هيرتا برلين في الدوري الألماني

وجاء تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة هيرتا برلين في الدوري الألماني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنيامين بافارد- ماتياس دي ليخت- سيرج جنابري- نصير مزراوي.

خط وسط الملعب: جوشوا كيميتش- ليون جورتيسكا- جمال موسيالا.

في خط الهجوم: ليروي ساني- ساديو ماني- كنجسلي كومان.