خريطة أسعار شواطئ الإسكندرية.. 3 فئات كاملة الخدمات دون إكراميات

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا متوسطًا من المصطافين مع بدء الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة للاستمتاع بطقس عروس البحر المتوسط.

وتجهزت شواطئ الإسكندرية ورفعت كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من 500 شمسية لتكون جاهزة لاستقبال الرواد، وإصلاح التلفيات وإعادة الأوضاع كما كانت في جميع الشواطىء، ونظافة الشواطئ وتوافر حاويات القمامة بالقرب من المصطافين للمحافظة علي نظافة الشاطئ.

وتستقبل شواطئ الاسكندرية روادها من المصطافين وزوار المدينة الساحلية، من خلال توفير 3 فئات سعرية للشواطىء السياحية بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد.

وتوفر الادارة المركزية للسياحة والمصايف 5 شواطئ عامة بقيمة دخول 5 جنيهات فقط للفرد، يتبعها الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، وهي “المندرة العام، و الانفوشى”.

ويتبعهم شواطئ الخدمة لمن يطلبها وعددهم 29 شاطئ، بقيمة دخول 10 جنيهات للتذكرة شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد

وتبلغ قيمة التذكرة 15 جنيها في الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، تشمل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد.

ويحق لرواد جميع الشواطىء بمختلف فئاتها السعرية استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا دون دفع اي اضافة مالية.