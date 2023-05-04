الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من بينها مصر.. السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 بعثات

تأشيرات
تأشيرات

أطلقت وزارة الخارجية السعودية، مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أنه تم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في (مصر، والإمارات، والأردن، وبنجلاديش، والهند، وإندونيسيا، والفلبين).

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

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