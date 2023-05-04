مايا مرسى: نحتاج لطرح القضايا الخاصة بالمرأة فى كل محاور الحوار الوطنى

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن كل الملفات المطروحة للنقاش في الحوار الوطني، هي ملفات مجتمع، والمرأة تمثل نصف المجتمع، لافتة إلى أن ملفات مثل الأمن الغذائي، قانون، اقتصاد، هوية وطنية، الشباب، التعليم، الصحة، القضية السكانية، تؤكد أن التحرك الذي تحركناه هو ألا يكون هناك عنوان اسمه "مرأة" لأنه من المفترض أن نكون متواجدين في كل هذه الأماكن.

وأضافت مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أننا نحتاج أن نكون متواجدين بقوة، ونطرح القضايا والاحتياجات الخاصة بالمرأة في كل محور من المحاور، وبالتالي نستطيع أن نخرج توصية خاصة باحتياجاتنا في كل هذه المحاور.

وأوضحت أنه لا يجب أن يكون هناك تركيز على قضايا خاصة بالمرأة من خلال محور خاص بالمرأة، لافتة إلى أن ملف المرأة في مصر هو ملف حقق الكثير من الانجازات، معقبة " نحن في عصر حقق الكثير من المكتسبات ومنحنا الكثير من الحقوق ،ونحن نطمح حالياً لترسيخ هذه الحقوق فكريًا ومجتمعيًا وحفاظًا على هوية وطنية وتمسك أسري، وهي كلها طلبات ومكالبات مجتمعية أصيلة".