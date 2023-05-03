الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن محسب: مناقشة قانون المحليات على رأس أولويات لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى

أيمن محسب
أيمن محسب

كشف أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة فى الحوار الوطني، أهم القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار.

وأضاف محسب خلال جلسة نقاشية ضمن افتتاحية الحوار الوطني، أنه سيتحدث عن المحور الاقتصادي، والإنتاجية بشكل عام، سواء كانت عن كيفية الاستثمار في مصر، وحل مشاكل المستثمرين ولا سيما المحليين تحديدًا، وكيفية استبدال المنتجات العالمية بأخرى محلية لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

تقديم أفكار كثيرة لإقرار قانون المحليات

وأضاف أنه تم تقديم العديد من الأفكار في سبيل إقرار قانون المحليات، مُشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة الإصلاحات الهيكلية فيما يتعلق بالتوجه للاقتصاد الإنتاجي، وإعادة هيكلة الدولة إداريًا.

أيمن محسب استبدال المنتجات العالمية ميزان المدفوعات الحوار الوطنى قانون المحليات

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