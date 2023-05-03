الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الخولى: مستعدون لتغيير أفكارنا وتقبل الآخر طالما فى صالح البلد

حسام الخولي
حسام الخولي

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه شارك في فعاليات الحوار الوطني، لأننا الآن نعيش مرحلة بناء مجتمع وجمهورية جديدة، بإمكانيات جديدة، ونستخدم تلك الإمكانيات للنهوض بالمجتمع والدولة، وهذا يستدعى تجميع كل الأفكار، واختيار الأنسب لتلك المرحلة.

وأضاف، خلال فعاليات الجلسة النقاشية الثانية، أن حزب مستقبل وطن يشارك ويقدم كل الأفكار، ويتشوق أيضًا لسماع الأفكار الأخرى، ومستعد لتغيير أفكاره لو أن هناك طروحات في صالح البلد.

وتابع: "إحنا حزب أغلبية في مجلس النواب وأكثرية في الشيوخ، ولكن لازم نعرف احنا حزب أغلبية بـ 53% فقط، ويجب أن نتعاون لصالح البلد".

وانطلقت فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهود جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادا دائما، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.

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