الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تصدر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بالتزامن مع اقتراب موعد تسليم البطاقات للطلاب الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن استعداداتها لانعقاد الامتحانات.

الاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة 2023

فعلت وزارة التربية والتعليم موقع الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة 2023، للتيسير على الطلاب.

وحددت الوزارة منتصف شهر مايو الجاري، موعدًا لتسليم بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي، على أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوي الجمهورية بداية من يوم الإثنين 12 يونيو المقبل.

ويمكن الاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة ومعرفة مقر لجنة الامتحان، يمكن تسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط https://moe-register.emis.gov.eg/

وفي الخطوة التالية يُدخل الطالب البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب، ثم يضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس والاطلاع على مقر اللجنة.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول

م

اليوم
والتاريخ

وقت الإجابة

الزمن

المادة

الشعبة

من

إلى

1

الإثنين

12/6/2023

9:00 ص

10:30 ص

ساعة ونصف

التربية الدينية

العامة

11:00 ص

12:30 م

ساعة ونصف

التربية الوطنية

العامة

2

الثلاثاء

13/6/2023

9:00 ص

10:30 ص

ساعة ونصف

الاقتصاد

العامة

11:00 ص

12:30 م

ساعة ونصف

الإحصاء

العامة

3

الأحد

18/6/2023

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

اللغة العربية

العامة

4

الثلاثاء

20/6/2023

9:00 ص

11:00 ص

ساعتان

اللغة الأجنبية الثانية

العامة

5

الأحد

25/6/2023

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

الكيمياء

علوم ورياضة

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

الجغرافيا

أدبي

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2023

6

الأحد

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

الفيزياء

علوم ورياضة

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

التاريخ

أدبي

7

الثلاثاء

9:00 ص

11:00 ص

ساعتان

الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)

الرياضيات

8

الخميس

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

اللغة الأجنبية الأولى

العامة

9

الأحد

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

الجيولوجيا والعلوم البيئية

علمي

9:00 ص

11:00 ص

ساعتان

الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل)

الرياضيات

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

علم النفس والاجتماع

أدبي

10

الثلاثاء

9:00 ص

11:00 ص

ساعتان

الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)

الرياضيات

11

الخميس

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

الأحياء

علمي

9:00 ص

11:00 ص

ساعتان

رياضيات بحتة (جبر وهندسة فراغية)

الرياضيات

9:00 ص

12:00 م

ثلاث ساعات

الفلسفة والمنطق

أدبي

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