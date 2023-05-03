جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وأبرز تعليمات الوزارة للطلاب

يبحث طلاب الشهادة الثانوية 2023 وأولياء الأمور عن تعليمات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع اقتراب ماراثون الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2023 عن كل الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، مع بداية شهر مايو وبداية امتحانات الثانوية العامة في يونيو القادم مباشرة.

لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً وتشمل تعليمات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة 2023، وجدول الامتحانات الثانوية العامة 2023.

تعليمات وتوجيهات لطلاب الثانوية العامة 2023

1 - توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو.

2 - مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الأسئلة لتكون -“30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع”.

3 - لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية عن ١٥٪؜.

3 - عمل مسح ضوئي لورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، وحال وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي.

4 - وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية؛ لضمان حق الطالب في حالة التظلم.

4- توزيع البابل شيت مكتوب عليه اسم المادة، والاعتداد بإجابة الطالب بداخله فقط.

5- تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل التصحيح الالكتروني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد وامتحان مادة الإحصاء مدة الامتحان ساعة ونصف.

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان.

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات