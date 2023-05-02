الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد انعقادها

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك في شهر فبراير الماضي مع اعتمادها جدول امتحانات الثانوية العامة والذي يبد أفي 12 يونيو المقبل وتنتهي في 15 يوليو، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد انعقادها .

مواصفات امتحان الصف الثالث الثانوي 

حددت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان الصف الثالث الثانوي حيث توضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة من خلال خبراء ولجان فنية ووفق مواصفات فنية محددة.

وتراعي امتحانات الثانوية العامة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من اجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مع مراعاة عدد الخطوات فى الحل وبدائل الإجابة قصيرة

ومن ضمن مواصفات امتحانات الثانوية العامة تقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة، مع وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب.

كما تتضم مواصفات امتحانات الثانوية العامة تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني وتدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة، لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان، مع الالتزام بضوابط إعداد مواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد عن أي توجهات فى وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية.

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ويتم تقسيم اسئلة امتحان الصف الثالث الثانوي بواقع 30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع، وتكون الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

 وتقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب، مع الالتزام بأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن 15٪؜ من إجمالي عدد الأسئلة، مع مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات 3 ثانوي عام بحيث تبد أيوم 12 يونيو للمواد التي لا تضاف للمجموع، ويوم 16 يونيو للمواد الأساسية ، وتنتهي امتحانات 3 ثانوي عام في منتصف شهر يوليو 2023 . 

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