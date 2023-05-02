الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ينال البحث عن الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور مع بداية شهر مايو وبداية امتحانات الثانوية العامة في يونيو القادم مباشرة.

الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023

في هذا التقرير نوضح لكم الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023 وجدول الامتحانات الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق. 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 12 يونيو 2023 وبذلك تكون الأيام المتبقية عليها 40 يوم.

حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. والجدول المعتمد

خلال أيام.. إعلان عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد وامتحان مادة الإحصاء مدة الامتحان ساعة ونصف.

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان.

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة  الامتحان ثلاث ساعات.

الثلاثاء 11 يوليو 2023

 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

في تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم رضا حجازي أكد أهمية الابتعاد عن أي توجهات فى وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الاسئلة لتكون مقسمة (30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع).

وأن  تكون الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مع مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة، وأن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.

وأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن ١٥٪؜ من إجمالي عدد الأسئلة، وتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.

 

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وزير التعليم يعلن عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بمؤتمر صحفى غدًا

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"التعليم" تحسم مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان (فيديو)

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