الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

الثالث الثانوي الأزهري
الثالث الثانوي الأزهري

تقترب امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري لذا ارتفعت معدلات البحث عن جداول الامتحانات ومنها جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 والذي أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية.
 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

نعرض لكم في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسمين العلمي والأدبي.
 

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي من الأحد 4 يونيو 2023
 

ويكون الجدول كالتالي:
 - الأحد 4 يونيو 2023 

 امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا
امتحان الحديث من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

– الثلاثاء 6 يونيو 2023

 القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا

– الخميس 8 يونيو 2023 

امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا

– الأحد 11 يونيو 2023

 امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا

– الثلاثاء 13 يونيو 2023 

امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 13 يونيو 2023

 امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 18 يونيو 2023 

امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

– الثلاثاء 20 يونيو 2023 

امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 22 يونيو 2023 
 

امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 25 يونيو 2023

 امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

– الثلاثاء 4 يوليو 2023 

امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.

وامتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.
 

– الخميس 6 يوليو

2023 امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.
 

– الأحد 9 يوليو 2023 

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.
 

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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية  للقسم العلمي

 

بينما تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي من السبت 3 يونيو بحيث يكون الجدول كالتالي 

 

- يوم السبت 3 يونيو 2023

 مادة الفقه من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

ومادة الحديث  من الساعة 11.30 صباحاً الساعة 1.30 صباحاً.

– يوم الإثنين 5 يونيو 2023 

مادة القرآن الكريم  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 

مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحا
 

– يوم السبت 10 يونيو 2023

 مادة اللغة الأجنبية  من الساعة 9 صباحا الساعة 12 ظهرا.

– يوم الإثنين 12 يونيو 2023

 مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 

مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 17 يونيو 2023 

مادة الأحياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 12 ظهراً.
 

– يوم الإثنين 19 يونيو 2023 

مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 21 يونيو 2023

 مادة النحو  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 24 يونيو 2023

 مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الإثنين 26 يونيو 2023 

مادة الديناميكا  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023
 مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 5 يوليو 2023

 مادة البلاغة  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 8 يوليو 2023 

مادة التوحيد  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

- يوم الإثنين 10 يوليو 2023 
 ومادة الصرف  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
 

– يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 

مادة التفسير  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
 

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