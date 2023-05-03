تقترب امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري لذا ارتفعت معدلات البحث عن جداول الامتحانات ومنها جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 والذي أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية.



جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

نعرض لكم في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسمين العلمي والأدبي.



جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي من الأحد 4 يونيو 2023



ويكون الجدول كالتالي:

- الأحد 4 يونيو 2023

امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا

امتحان الحديث من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

– الثلاثاء 6 يونيو 2023

القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا

– الخميس 8 يونيو 2023

امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا

– الأحد 11 يونيو 2023

امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا

– الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 13 يونيو 2023

امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 18 يونيو 2023

امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

– الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 22 يونيو 2023



امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 25 يونيو 2023

امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

– الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.

وامتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.



– الخميس 6 يوليو

2023 امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.



– الأحد 9 يوليو 2023

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

بينما تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي من السبت 3 يونيو بحيث يكون الجدول كالتالي





- يوم السبت 3 يونيو 2023

مادة الفقه من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

ومادة الحديث من الساعة 11.30 صباحاً الساعة 1.30 صباحاً.

– يوم الإثنين 5 يونيو 2023

مادة القرآن الكريم من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الأربعاء 7 يونيو 2023

مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحا



– يوم السبت 10 يونيو 2023

مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 صباحا الساعة 12 ظهرا.

– يوم الإثنين 12 يونيو 2023

مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 14 يونيو 2023

مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 17 يونيو 2023

مادة الأحياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 12 ظهراً.



– يوم الإثنين 19 يونيو 2023

مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 21 يونيو 2023

مادة النحو من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 24 يونيو 2023

مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الإثنين 26 يونيو 2023

مادة الديناميكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023

مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 5 يوليو 2023

مادة البلاغة من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 8 يوليو 2023

مادة التوحيد من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

- يوم الإثنين 10 يوليو 2023

ومادة الصرف من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.



– يوم الأربعاء 12 يوليو 2023

مادة التفسير من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.





