الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع انطلاق أولى جلساته.. الحوار الوطنى يتصدر «ترند» تويتر

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان خلال جلسة الحوار الوطني

تصدّر وسم الحوار الوطني قائمة الأعلى بحثًا على مُحرك البحث الشهير «تويتر» تزامنًا مع انطلاق جلساته.

وبدأت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، وضمت ممثلين عن كل فئات المجتمع والقوى السياسية والمجتمع الأهلي والنقابات وشخصيات عامة.

ويأتي الحوار الوطني في إطار سعي الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة التي تتسع لكل فئات المجتمع، حيث يفتح الحوار الوطني مساحة النقاش لكل أطياف المجتمع من أجل النقاش في القضايا التي تهمهم، إلى جانب عرض المقترحات التي يرونها من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن.

ويأتي انطلاق الحوار الوطني بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم تنظمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تولت التنسيق مع كل الفئات في المجتمع للمشاركة في الحوار.

ويضم الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار، كذلك المستشار محمد فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى جانب مجلس أمناء يضم 19 عضوًا. وتلقى مجلس أمناء الحوار الوطني آلاف المقترحات للمشاركة في الحوار الوطني، جرى تقسيمها إلى ثلاثة محاور (محور اجتماعي، محور اقتصادي، ومحور سياسي).

الأكاديمية الوطنية للتدريب الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي

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