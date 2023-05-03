الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس «إنبي» يحذر لاعبي فريق كرة القدم من الحديث عن الرحيل والعروض

فريق إنبي
فريق إنبي

أكد أيمن الشريعى رئيس نادي إنبي أن مجلس الإدارة استقر على عدم الاستغناء عن أى لاعب خلال المرحلة المقبلة وتم الاتفاق على عدم الحديث الرحيل أو العروض، مطالبا الجميع بعدم فتح الملف تحت اى ظرف من الظروف.

وقال الشريعى خلال تصريحاته الخاصة إن فريق إنبي هدفه هذا الموسم تحسين مركزه في جدول الدورى على أن يكون هناك طموح جديد بالمنافسة المنافسة على لقب كأس مصر.

ومن جانب آخر، حقق فريق إنبي لتنس الطاولة رجال إنجاز جديد ونجح في التتويج ببطولة الأندية الأفريقية للعام الثاني علي التوالي وبدون محترفين أجانب، بعد الفوز علي بطل أوغندا فى المباراة النهائية بالصالة المغطاة لاستاد كازاراني بكينيا ، بالبطولة المقامة بكينيا الفترة من 1  وحتي 3  مايو الجاري .

وحرص رئيس النادي علي إجراء إتصال هاتفي بالمهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على لعبة تنس الطاولة ورئيس البعثة ، لتهنئة الفريق بعد تحقيق الإنجاز التاريخي، وأشاد بقوة وعزيمة اللاعبين للفوز أمام بطل أوغندا في المباراة النهائية ، مؤكداً بأن نادى إنبى ومجلس إدارته سعداء بهذا الإنجاز ، مختتماً بأن النادى سيكرم الفريق عقب عودته لأرض الوطن .

فيما عبر المهندس أحمد الخشاب ،رئيس البعثة ، عن سعادته بالتتويج بالبطولة ، مشيراً بأن الإنجاز جاء بدون تدعيم الفريق بأي محترف أجنبي ، مشيداً بكافة اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، مؤكدًا أنهم بذلوا قصارى جهدهم.

وأشار الكابتن أيمن زكريا المدير الفني للفريق الأول عقب التتويج بالبطولة إلى أن مجلس الإدارة، وفر الأجواء المناسبة للفريق قبل إنطلاق البطولة من معسكرات إعداد و توفير الإمكانيات، وهو ما ظهر بشكل عملي من خلال الفوز بالبطولة ، لافتًا إلى أن ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين وخوض منافسات البطولة دون الاستعانة بمحترفين كان له دورا في المستوى الذي ظهر به الجميع.

الكابتن أيمن زكريا مجلس إدارة النادي برئاسة أيمن المهندس احمد الخشاب فاز على بطل كينيا أيمن الشريعى

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