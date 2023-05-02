لطالما كانت المرأة المصرية محل اهتمام وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدرجة أنه يكاد لا يخلو خطاب او لقاء لسيادته إلا وكان دور المرأة المصرية فى صناعة التغير والتطوير فى المجتمع محل اشادة واهتمام كبير كشريك رئيسي فى التنمية بمختلف المجالات دون تفريق.

لا أخفيكم سراً شعورى بالفخروالزهو كوني إمرأة مصرية عاملة لم تشعر ولو لمرة واحدة بإنتقاص لحقها فى الحصول على فرصة عمل ملائمة لإمكانتها وقدراتها مقارنة بالرجل ، بل على العكس تماما .

فى كل مرة استمع لكلمات السيد الرئيس يزداد عندى هذا الشعور، الحقيقة انه كان شعورًا جمعياً على مايبدو ، فرحة السيدات اللائى حضرن حفل الإحتفاء بعيد العمال اليوم خير دليل على اهتمام سيادته المستمر بهن او بِنا كسيدات عاملات نتشارك فى دفع عجلة التنمية بوطننا الغالي للأمام كلٌ فى مجاله .

دور المرأة المصرية وأهميته لايخفى على احد، نضال طويل وعظيم يسطره التاريخ ويحفظه فى طياته، يحكى تضحياتها وكفاحها للحصول على حريتها وتعليمها وحصولها على فرصة عمل مساوية للرجل، فلم ولن تكن المرأة المصرية العاملة يوما صفر على الشمال او كمالة عدد .

وها نحن الآن نشهد أزهي عصور الاهتمام بالمرأة المصرية وتمكينها بسوق العمل في عهد الرئيس السيسي ، والذي وعد فى أول خطاب له بعد فوزه في الإنتخابات بالعمل الجاد وبالتنسيق مع كل الجهات والوزارات على أن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية، ونصيب عادل في مجلس النواب، وتذليل للعقبات أمامها في الوظائف النيابية والمناصب القيادية، وغيرها، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للإستمرار من أجل نيل جميع حقوقها.

واليوم وبعد مرور اكثر من ثماني سنوات على توليه رئاسة الجمهورية يجدد الرئيس السيسي العهد بإعطاء الضوء الأخضر دائماً وابداً لتمكينها ومساواتها وتدريبها وتذليل كل العقبات والعوائق أمام وصولها وحصولها على حقوقها الطبيعية من دون تمييز .

شكرا سيادة الرئيس على دعمكم الدائم لعاملات مصر الأوفياء دائما فى خدمة بلدهم العزيز ،،،

توقيع: إمرأة مصرية عاملة