الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفنان فتوح أحمد يحكى تفاصيل بداية مشواره الفنى وحبه للتمثيل

فتوح أحمد
فتوح أحمد

كشف الفنان فتوح أحمد، تفاصيل بداية مشواره الفني، قائلاً: "إنه كان يحب التمثيل منذ أن كان صغيرًا في مسرح المدرسة، وكان في مدرسة في مصر القديمة تسمى "الشيخ أحمد".

وأضاف الفنان فتوح أحمد خلال لقائه ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن “كل عام كنا نقدم مسرحية، وكان بطلا محترفا هو الذي يقوم بالتمثيل، وكانت الفنانة نسرين هي التي تقوم بأداء البطولة وتأتي من مدرسة أخرى، لأنها كانت ابنة الناظر”.

وتابع: "أنا بلدي الصعيد، الصوامعة شرق، سوهاج، مركز أخمين، لكن أنا مولود في القاهرة، ومولود في مصر القديمة، لكن أهلي وناسي كلهم في سوهاج".

وأشار إلى أن “مدرستنا كانت محترمة وكان لها زي خاص”، متابعاً: "كانت الفنانة نسرين تلبس أبيض في أبيض، وكل عام كنا نقدم هذه المسرحية، وكانت من إعدادي، وفي ثانوي تأكدت أكثر لأن الذي أخرجها الفنان محمد يوسف شكل رحمه الله ، والذي قال لي بأني لا بد أن أكمل في مجال التمثيل".

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