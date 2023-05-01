الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عمال مصر" يشيدون بإجراءات الدولة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية (فيديو)

عمال مصر
عمال مصر

أشاد عدد من عمال مصر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية؛ لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وفقًا لتقرير مصور أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

وقال أحد العمال: "الدولة بقيادة الرئيس السيسي اتخذت العديد من الإجراءات التي تخدم العمال وتحسن أوضاعهم الاجتماعية، ومنها تحسين الأجور في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفي حرص شديد علي رفع أجور العمال".

وأكد آخر: "الدولة علي مدار سنوات سابقة أولت اهتمامًا كبيرًا لعمال مصر في إطار تحسين مستوي الأجور والمعاشات أيضاً".

وأوضح ثالث: "لا ننسي إجراءات الدولة في حفظ حقوق المصريين بالخارج، وحفظ حقوق العمالة المنتظمة، والمؤقتة".

مواد متعلقة

احتفالًا بعيد العمال.. "إكسترا نيوز" تستعرض إنجازات مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة

"إكسترا نيوز" تستعرض إجراءات دعم الدولة للعمال فى مصر

أحمد فهيم: جميع مشاهد "جعفر العمدة" كانت صعبة

أحمد فهيم: دورى في مسلسل "جعفر العمدة" أثر علىّ نفسيًا

جمال الكشكى: رغبة عربية حقيقية فى عودة سوريا للحضن العربى

التموين: 36 مليون مواطن مستفيدون من إضافة 100 جنيه على البطاقات

سمير فرج: الرئيس السيسي أسهم في رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

"التموين": أقل سعر شبكة ذهب بتوصل 30 ألف جنيه

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

انهيار شقيق الفنان مصطفى درويش فى تشييع جثمانه بمسجد الحصرى (فيديو)

بالدموع.. فنانو مصر يشيعون جثمان مصطفى درويش لمثواه الأخير (فيديو)

«القومى للترجمة» يعلن ترجمة "فيلق العمل المصرى" لـ محمد أبوالغار

حسام عبدالغفار مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسى

كلب ضال يعقر 11 طفلًا فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي