"عمال مصر" يشيدون بإجراءات الدولة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية (فيديو)

أشاد عدد من عمال مصر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية؛ لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وفقًا لتقرير مصور أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

وقال أحد العمال: "الدولة بقيادة الرئيس السيسي اتخذت العديد من الإجراءات التي تخدم العمال وتحسن أوضاعهم الاجتماعية، ومنها تحسين الأجور في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفي حرص شديد علي رفع أجور العمال".

وأكد آخر: "الدولة علي مدار سنوات سابقة أولت اهتمامًا كبيرًا لعمال مصر في إطار تحسين مستوي الأجور والمعاشات أيضاً".

وأوضح ثالث: "لا ننسي إجراءات الدولة في حفظ حقوق المصريين بالخارج، وحفظ حقوق العمالة المنتظمة، والمؤقتة".