"الصحة السودانية": “الدعم السريع” وراء خروج 12 مستشفى من الخدمة بالعاصمة

أعرب محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الصحة السودانية، عن خالص تقديره للكادر الطبي السوداني الذي واصل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين رغم صعوبة الأحداث التي تشهدها ولايات السودان وبخاصة الخرطوم.

الأزمة السودانية

وأكد “إبراهيم” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الدعم السريع تتمركز الآن، في نحو 12 مستشفى حكومية وخاصة في الخرطوم، وأخرجتها من الخدمة.

القطاع الطبي بالسودان

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تلك الأوضاع تتنافى مع الأعراف الإنسانية والدولية، خاصة وأن تلك القطاعات الطبية كانت تقدم الخدمة الطبية للمواطن السوداني المدني والعسكري على حد سواء، وخروح هذه المستشفيات عن الخدمة أثر بصورة كبيرة على الخدمات الطبية المزمنة التي تقدم للمواطن.

وتابع:" نطلب من الصحة العالمية إدانة هذا التطرف والتصدي له على الفور".

وأشار إلى أن عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات بالخرطوم بلغت 206 حالة، بينما تخطت الإصابات 3000 إصابة، بينما عدد الحالات الغير مستقرة بالرعاية المركزة وصلت إلى 61 حالة.