وزير الخارجية السعودى يؤكد دعم بلاده للحل الليبى تحت رعاية الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعم بلاده للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.

جاء ذلك خلال استقباله بالرياض، الأحد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).



وتم خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.