الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس التعاون الخليجى يدعو إلى التهدئة ووقف أشكال التصعيد العسكري بالسودان

مجلس التعاون الخليجى
مجلس التعاون الخليجى

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه.

 

وأكد البديوي - خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض الأحد مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان لدول الجوار والاتحاد الإفريقي السفير دفع الله الحاج علي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات كافة لتحقيق تطلعات شعبه.


وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالدور الإنساني الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية ودول المجلس كافة في الأزمة الحالية في السودان، منوهاً بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، والجهود الدولية والإقليمية كافة بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

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