مصطفى بدرة: الدولة تهدف من خلال "ابدأ" لجعل المكون الصناعي مصري 100%

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للتسريع في عمليات توطين الصناعة، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، إلى أن توطين الصناعة في غاية التعقيد، والدولة تنتهج استراتيجية لجعل المكون الصناعي مصري 100%.

وأضاف أن حملة مبادرة “ابدأ” بدأت بتوجيهات الرئيس السيسي، لتقديم الدعم الفني والمالي لمن لديهم صعوبات وتحديات وليس لديهم قدرة على التشغيل.

وأشار إلى أن ملف الصناعة والتشغيل عميق، ومع تقديم الدعم المالي والفني، وجدنا نماذج حققت نجاحًا كبيرًا، وعملوا على توطين الصناعة، وتشغيل يد عاملة، وتوفير عملة أجنبية.

وأردف: "المبادرة محتاجة مجهود أكبر، والدولة لا يعنيها شئ إغلاق المحل أو القبض على شخص، وإنما تهدف لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، وتسريع الإجراءات للمستثمرين".