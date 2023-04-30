اعترافات المتهمين بقتل سائق وابنه وإلقائهما في النيل بأطفيح

"الراجل كان عليه فلوس لينا ورافض يردها استدرجناه هو وابنه عشان نجبره يدفع الفلوس والموضوع قلب بكارثة فجأة لقينا جثتين رميناهم في النيل" بهذه الكلمات أدلى المتهمان بقتل سائق وابنه وإلقاء جثتيهما باعترافات تفصيلية لجريمتهما.

وقال المتهمان "أب وابنه" أيضًا أنهما يأسا من استرداد المبلغ المالي لدى المجني عليه فقررا استدراجه وابنه معه للضغط عليه به وعندما رفض رد المبلغ هدداهما بسلاح ناري فتحول الأمر إلى معركة بالأيدي أنهاها المتهم الأول بطعن الأب عدة طعنات بينما هشم الثاني رأس الابن بقطعة حديدية.

وأضاف المتهمان أنهما للإفلات من العقوبة والتخلص من أثار الجريمة قررا إلقاء جثتي الأب وابنه في نهر النيل.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص وابنه في نهر النيل جنوب الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة تضمن العثور على جثة عامل مقيم بدائرة مركز أطفيح ومبلغ بتغيبه، طافية بنهر النيل في أطفيح، وتبين تغيب والده - سائق مقيم أطفيح وله معلومات جنائية عن مسكنه أيضا والعثور على جثته في وقت لاحق.

وشكلت الأجهزة الأمنية في الجيزة فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل له معلومات جنائية ونجله مقيمان بمركز الواسطى في بني سويف، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه الثاني لكونه مدين لهما بمبلغ مالي، وأقرا بقيامهما باصطحاب المجني عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى في بني سويف، لإجبار المجني عليه الثاني على دفع المبلغ المالي.

وقررا المتهمان بقيامهما بتهديد المجني عليه بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم، فحدثت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهمان بطعن المجني عليه الأول بآلة حادة نتج عنها وفاته، والتعدي على المجني عليه الثاني بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه حتى فارق الحياة.

وأضاف المتهمان بقيامهما بنقل الجثتين إلى ضفاف النيل وإلقائهما في مياه نهر النيل، وأرشدا عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في الواقعة، وقررت التصريح بدفن جثماني المجني عليهما عقب صدور تقارير الصفة التشريحية الخاص بهما وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.