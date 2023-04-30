خطوات الاستعلام على بوابة الحج المصرية بالرقم القومي 2023.. تفاصيل

يرغب قطاع عريض من المواطنين المتقدمين في معرفة خطوات الاستعلام على بوابة الحج المصرية بالرقم القومي 2023 حيث تجرى اليوم القرعة العلانية للحج السياحي للموسم الحالي 1444-2023 حيث يتم إعلان أسماء الفائزين عبر البوابة الإلكترونية والبالغ عددهم نحو 16 ألف حاج ببرامج رحلات مختلفة للتكلفة والإقامة.

خطوات الاستعلام على بوابة الحج المصرية بالرقم القومي 2023

تعلن وزارة السياحة والآثار عن أسماء الحاصلين عن تأشيرات الحج السياحي عبر البوابة المصرية للحج والعمرة وفقا للبرامج المختلفة التي أعلنت عنها شركات السياحة المصرية للحجاج حيث يمكن معرفة الأسماء من خلال خطوات الاستعلام على بوابة الحج المصرية بالرقم القومي 2023 التالية:-

الدخول عبر البوابة المصرية للحج والعمرة من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد أيقونة الاستعلان عن نتائج القرعة العلنية.

اختيار يوع البرنامج ( السياحي).

تدوين الرقم القومي للشخص الراغب في أداء مناسك الحج بدقة.

إدخال رمز التحقيق المرئي عبر الموقع.

الضغط على كلمة بحث.

ظهور النتيجة وموقف الحاج ( القبول أو الرفض).

أسعار برامج الحج السياحي 2023

وضعت وزارة السياحة والآثار قائمة كاملة بتكلفة الحج خلال البرامج السياحية المقررة للحجاج هذا العام 2023/1444 وجاءت كما يلي :-

البرنامج الأول : تكلفة البرنامج السياحي 5 نجوم صف أول على الحرم مباشرة 250 مترا بـ 310 آلاف جنيه.

البرنامج الثاني : تكلفة البرنامج السياحي 5 نجوم صف ثان على الحرم مباشرة من 250 إلى 1250 مترا بـ 275 آلاف جنيه.

البرنامج الثالث : تكلفة البرنامج السياحي 5 نجوم صف على بعد من 1250 إلى 4000 مترا بـ 230 آلاف جنيه.

البرنامج الرابع : تكلفة البرنامج الأقتصادي طيران بـ 130 آلاف جنيه مخصص له 8000 تأشيرة فقط.

البرنامج الخامس : تكلفة البرنامج الأقتصادي بري بـ 130 آلاف جنيه مخصص له 4000 تأشيرة فقط.

ضوابط الحج السياحي 2023

وضعت وزارة السياحة والآثار ضوابط من شأنها تحقيق العدالة في اختيار أسماء الحجاج خلال البرنامج السياحي خلال الموسم الحالي 2023/1444 على رأسها اختيار أسماء من لم يسبق له الحج خلال المواسم السابقة و سداد رسوم الخدمات الإلكترونية للبوابة.

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