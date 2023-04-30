الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة قرعة الحج السياحى تظهر خلال ساعات

موسم الحج
موسم الحج

تظهر اليوم الأحد نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2023 لـ160 ألف تأشيرة نصيب السياحة من تأشيرات الحج لهذا العام، مقسمة بين 4 آلاف تأشيرة لمستوى الحج السياحي (فئة الخمس نجوم) و8 آلاف تأشيرة للمستوى الاقتصادي طيران و4 آلاف تأشيرة لمستوى الحج البرى.

ويمكن للمواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي من خلال رابط البوابة المصرية الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml وذلك من خلال إدخال الرقم القومى الخاص بالمتقدم على القرعة واختيار المستوى السياحى المتقدم عليه.

وتجرى وقائع القرعة إلكترونيًا وبعد إعلان النتيجة يقوم المواطنون الفائزون بالتأشيرات باستكمال أوراقهم مع شركات السياحة المتعاقدين معها، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم النصيب بالفوز بالتأشيرة فيحق لهم استرداد مبلغ جدية الحجز الذي تقدموا به لحجز برنامج الحج بعد شهر من الإعلان عن نتيجة القرعة، والتى وصلت إلى 40 ألف جنيه لحجز برامج الحج السياحي فئة الخمس نجوم و20 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي فئة الاقتصادى والبرى، ويقوم المواطنون الفائزون بالتوجه إلى شركات السياحة المتعاقدين معها ودفع باقى قيمة البرنامج المستحقة عليهم واستكمال باقى المستندات.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي يوم 12 يونيو 2023 وذلك لرحلات الحج المستوى البري، على أن تنطلق رحلات الحج المستوى الاقتصادي طيران يوم 14 من شهر يونيو المقبل.

وبلغت أسعار الحج السياحي فئة الخمس نجوم، بداية من 230 ألف جنيه إلى 310 آلاف جنيه، أما الحج السياحي للمستوى الاقتصادي طيران والذى يمثل 50% من تأشيرات الحج السياحي، فبلغت أسعاره 130 ألف جنيه، وأيضًا المستوى البري 130 ألف جنيه، وهذه الأسعار دون سعر تذكرة الطيران فيما عدا المستوى البري.

قرعة الحج السياحى تأشيرات الحج البوابة المصرية الموحدة للحج القرعة برامج الحج السياحي

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

لليوم 243.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

وزير المالية: تعزيز التعاون المالى والضريبى والجمركى بين مصر وقطر

"الداخلية" تواصل تفعيل إجراءات التسهيل على المواطنين الراغبين فى الحصول على "الجوازات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية