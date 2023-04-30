نتيجة قرعة الحج السياحى تظهر خلال ساعات

تظهر اليوم الأحد نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2023 لـ160 ألف تأشيرة نصيب السياحة من تأشيرات الحج لهذا العام، مقسمة بين 4 آلاف تأشيرة لمستوى الحج السياحي (فئة الخمس نجوم) و8 آلاف تأشيرة للمستوى الاقتصادي طيران و4 آلاف تأشيرة لمستوى الحج البرى.

ويمكن للمواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي من خلال رابط البوابة المصرية الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml وذلك من خلال إدخال الرقم القومى الخاص بالمتقدم على القرعة واختيار المستوى السياحى المتقدم عليه.

وتجرى وقائع القرعة إلكترونيًا وبعد إعلان النتيجة يقوم المواطنون الفائزون بالتأشيرات باستكمال أوراقهم مع شركات السياحة المتعاقدين معها، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم النصيب بالفوز بالتأشيرة فيحق لهم استرداد مبلغ جدية الحجز الذي تقدموا به لحجز برنامج الحج بعد شهر من الإعلان عن نتيجة القرعة، والتى وصلت إلى 40 ألف جنيه لحجز برامج الحج السياحي فئة الخمس نجوم و20 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي فئة الاقتصادى والبرى، ويقوم المواطنون الفائزون بالتوجه إلى شركات السياحة المتعاقدين معها ودفع باقى قيمة البرنامج المستحقة عليهم واستكمال باقى المستندات.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي يوم 12 يونيو 2023 وذلك لرحلات الحج المستوى البري، على أن تنطلق رحلات الحج المستوى الاقتصادي طيران يوم 14 من شهر يونيو المقبل.

وبلغت أسعار الحج السياحي فئة الخمس نجوم، بداية من 230 ألف جنيه إلى 310 آلاف جنيه، أما الحج السياحي للمستوى الاقتصادي طيران والذى يمثل 50% من تأشيرات الحج السياحي، فبلغت أسعاره 130 ألف جنيه، وأيضًا المستوى البري 130 ألف جنيه، وهذه الأسعار دون سعر تذكرة الطيران فيما عدا المستوى البري.