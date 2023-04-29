التصريح بدفن جثة مسن متعفنة في الزيتون

صرحت نيابة الزيتون بدفن جثة مسن عثروا عليه في حالة تعفن داخل شقة بالزيتون، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كانت قد كشفت تحقيقات النيابة عدم يوجد شبهة جنائية بالواقعة، بل أن الوفاة طبيعة حيث أن المسن يعاني من أمراض مزمنة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية كائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لمسن في العقد السابع من عمرها ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية وفي حالة تعفن لمرور عدة أيام على الوفاة، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.