الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مرورية مكبرة على كافة الطرق للحد من الحوادث المرورية وضبط المخالفين

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن لضبط كافة المخالفات المرورية، والسرعات الزائدة للحد من الحوادث، وضبط المخالفين مروريا على كافة المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات.

واستهدفت حملات الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع وزارة الصحة لضبط سائقي السيارات المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة على الطرق، من خلال إجراء تحاليل لهم، وحققت تلك الحملات نتائج إيجابية.

ووجهت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مكبرة؛ لرصد كافة أنواع المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

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