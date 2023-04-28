لا توجد شبهة جنائية.. التحريات تكشف سبب سقوط شاب من شرفة شقته بالوراق

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة فى واقعة إصابة شاب إثر سقوطه من شرفة شقته بأحد العقارات السكنية بمنطقة الوراق، أن الشاب اختل توازنه وسقط من شرفة شقته، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب بكسور وكدمات متفرقة بجسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أسرة الشاب، قالوا إنه سقط من شرفة الشقة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في إصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.