حملة أمنية بدمياط وأسيوط لضبط مروجى المواد المخدرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية بنطاق محافظتي دمياط وأسيوط استهدفت عددًا من العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني- الأمن العام- الأمن المركزي" ومديرتي أمن "دمياط – أسيوط" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة رصدت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي مركزي شرطة "دمياط- أسيوط" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط، حال تواجدهم بمسكنهم.. وبحوزتهم "كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام- 54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- أدوات تغليف وتقطيع- 7 أسلحة بيضاء- مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة".

مديرية أمن أسيوط

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما "13 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون- طبنجة- 7 خزائن طبنجة- عدد من الطلقات لذات العيار- 73 قطعة مشغولات ذهبية- 4 سيارات - مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة- 2 سلاح أبيض- 2 ميزان حساس".

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"1,160,000 مليون ومائة وستون ألف جنيه تقريبًا" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.