الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على الكلاب فى مصر القديمة

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن ادعاء سيدة بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الكلاب الضالة، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.  

ورصدت الأجهزة تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات «فيسبوك»، متضمنا تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الكلاب الضالة بالشارع، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو، وهى إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتبين قيامها بتحرير محضر ضد أحد الأشخاص مقيم بذات العنوان، لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم وإدعائها على غير الحقيقة، إطلاقه أعيرة نارية على الكلاب الضالة.

وعقب تقنين الإجراءات تم التوصل للمشكو في حقه، وبسؤاله أفاد بوجود خلافات سابقة بينه وبين الشاكية، لقيامها بوضع الطعام للكلاب الضالة أسفل العقار محل سكنه مما أدى إلى تجمعهم أمام العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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"الداخلية" تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على الكلاب فى مصر القديمة

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