الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالجيزة

امتحانات
امتحانات

يحصد جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 نسب مشاهدة عالية عبر محرك جوجل البحثي، وذلك قبيل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 حيث تستعد كافة المدارس لتسليم الطلاب أرقام الجلوس التي تحدد أماكن تواجدهم داخل اللجان الامتحانية والتي ستبدأ الشهر المقبل وفقا للمخطط الزمني.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 والي ستنطلق خلال الفترة من 6 - 10 مايو 2023 حيث جاء الجدول المنظم لسير الامتحانات كما يلي:-

  • يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.
  • يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات.
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  • يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.
  • يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات.
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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة الجدول المنظم لسير امتحانات طلاب 6 ابتدائي للفصل الدراسي الثاني حيث جاء كما يلي:-

  • يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم السبت الموافق 13 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات.
  • يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم.
  • يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

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