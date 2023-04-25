المحذوف من مناهج الصف الخامس الابتدائى 2023 وجدول الامتحانات

ألغت وزارة التعليم جزءا من مناهج الصف الخامس الابتدائي بعد تبكيرها لموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والذي كان مقرر عقدها حسب الخارطة الزمنية التي وضعت في سبتمبر الماضي في يونيو وتم تبكيرها إلى مايو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي الملغي من مناهج الصف الخامس الابتدائي 2023.

الملغي من منهج 5 ابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الملغي من مناهج 5 ابتدائي 2023 وهى مادة اللغة العربية: قصة الفلاح الفصيح من ص 76 إلى 85، ومن 172 إلى 176 - نص قوانين الاحترام حول العالم من 110 إلى 116 - كن داعما ولا تكن مثبطا من 126 إلى 127.

وتم إلغاء أجزاء من مادة اللغة الإنجليزية الصف الخامس الابتدائي وهي الوحدة 9 من ص 48 إلى 52 – المراجعة 3 من ص 60 إلى 63 – الوحدة 10 من ص 72 إلى 73 – الوحدة 11 من ص 94 إلى 95 وص 99 – الوحدة 12 من ص 108 إلى 109 – المراجعة 4 من 122 إلى 125.

ومادة الدراسات الاجتماعية 5 ابتدائي تم إلغاء الوحدة الثانية لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع: العلوم والآداب في بلدنا) – الوحدة الثالثة علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).

وبالنسبة لمادة الرياضيات الصف الخامس الابتدائي فتم إلغاء الوحدة التاسعة (تقدير ناتج ضرب الكسور الاعتيادية في الأعداد الكسرية – ضرب كسر اعتيادي في كسر اعتيادي – ضرب الأعداد الكسرية – مسائل كلامية لقسمة أعداد صحيحة) – الوحدة العاشرة (فئات الأشكال الهندسية – حساب المساحة لأبعاد تحتوي على كسور – من الأنماط إلى النقاط – تفسير رسوم بيانية من الحياة اليومية) – الوحدة الحادية عشر (أبعاد متنوعة – تقدير الحجم وقياسه – إيجاد حجم الأشكال الهندسية المركبة – بناء مدن ثلاثية الأبعاد).

جدول امتحانات 5 ابتدائي الجيزة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الجيزة، وتبدأ يوم السبت 6 مايو بامتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف، 7 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

8 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف، 9 مايو امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف، 10 مايو امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

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