الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المحذوف من مناهج الصف الخامس الابتدائى 2023 وجدول الامتحانات

التربية والتعليم
التربية والتعليم

ألغت وزارة التعليم جزءا من مناهج الصف الخامس الابتدائي بعد تبكيرها لموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والذي كان مقرر عقدها حسب الخارطة الزمنية التي وضعت في سبتمبر الماضي في يونيو وتم تبكيرها إلى مايو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي الملغي من مناهج الصف الخامس الابتدائي 2023. 

الملغي من منهج 5 ابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الملغي من مناهج 5 ابتدائي 2023 وهى مادة اللغة العربية: قصة الفلاح الفصيح من ص 76 إلى 85، ومن 172 إلى 176 - نص قوانين الاحترام حول العالم من 110 إلى 116 - كن داعما ولا تكن مثبطا من 126 إلى 127.

وتم إلغاء أجزاء من مادة اللغة الإنجليزية الصف الخامس الابتدائي وهي الوحدة 9 من ص 48 إلى 52 – المراجعة 3 من ص 60 إلى 63 – الوحدة 10 من ص 72 إلى 73 – الوحدة 11 من ص 94 إلى 95 وص 99 – الوحدة 12 من ص 108 إلى 109 – المراجعة 4 من 122 إلى 125.

جدول امتحانات الأزهر الترم الثاني 2023 لأولى ثانوي وأبناؤنا في الخارج

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 لمحافظات القاهرة والمنيا والبحيرة

ومادة الدراسات الاجتماعية 5 ابتدائي تم إلغاء الوحدة الثانية لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع: العلوم والآداب في بلدنا) – الوحدة الثالثة علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).

وبالنسبة لمادة الرياضيات الصف الخامس الابتدائي فتم إلغاء الوحدة التاسعة (تقدير ناتج ضرب الكسور الاعتيادية في الأعداد الكسرية – ضرب كسر اعتيادي في كسر اعتيادي – ضرب الأعداد الكسرية – مسائل كلامية لقسمة أعداد صحيحة) – الوحدة العاشرة (فئات الأشكال الهندسية – حساب المساحة لأبعاد تحتوي على كسور – من الأنماط إلى النقاط – تفسير رسوم بيانية من الحياة اليومية) – الوحدة الحادية عشر (أبعاد متنوعة – تقدير الحجم وقياسه – إيجاد حجم الأشكال الهندسية المركبة – بناء مدن ثلاثية الأبعاد).

جدول امتحانات 5 ابتدائي الجيزة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الجيزة، وتبدأ يوم السبت 6 مايو بامتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف، 7 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

8 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف، 9 مايو امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف، 10 مايو امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

قد يهمك..

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي القطاع الحكومي

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 قبل عيد الفطر

لو فاتك الترند| قرار رئيس الوزراء إجازة عيد الفطر.. وجدول صرف مرتبات أبريل

txt

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023

الصف الخامس الابتدائى منهج 5 ابتدائي وزارة التعليم امتحانات 5 ابتدائي جدول امتحانات

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

مطار القاهرة الدولى يحقق أعلى نسبة فى معدلات الرحلات الجوية

مصرع اثنين بحريق مصنع زجاج فى المنوفية

رفع 540 طن قمامة.. المحافظ يوجه بتكثيف حملات النظافة في أسيوط

"التعليم" تحدد ضوابط الورقة الامتحانية باختبارات الفصل الدراسى الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا