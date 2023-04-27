"القاهرة الإخبارية": تنسيق رفيع المستوى بين السلطات المصرية والدول لإجلاء رعاياها

قال موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، إنه جرى تنسيق رفيع المستوى بين السلطات المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، مع السلطات في دول أخرى لديها جالية في الأراضي السودانية، لإجلاء آمن لرعاياها عبر المعبر.

وكشف موفد القناة عن أن من بين الجنسيات التي وصلت إلى معبر أرقين، جنسيات تركية ورومانية وفلبينية وصينية وجورجية، فضلا عن عدد غير محدد من الجنسيات العربية والإفريقية الذين اتخذوا معبر أرقين مسلكا لوصولهم لوجهاتهم النهائية، بحكم أنه يشكل الوجهة الأكثر أمانا لأنه بمجرد مغادرة مناطق الاشتباكات في العاصمة الخرطوم يصبح الوصول إلى المعبر هو الطريق الأيسر للنجاة في ظل الظرف الأمنى الهش الذي يعيشه السودان.