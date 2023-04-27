اكتشاف تمثال يعود للقرن الثانى الميلادى بالبحر الأحمر.. خبير يكشف التفاصيل

كشف مجدي شاكر، الخبير الأثري، عن تفاصيل اكتشاف تمثال يعود للقرن الثاني الميلادي بالبحر الأحمر، موضحًا أن مدينة برنيس تتبع جغرافيًا لمدينة مرسى علم قرابة 140 كيلو مترًا من قلب مدينة مرسى علم، في الاتجاه الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن مدينة برنيس كان يطلق عليها في العصر اليوناني "أهل الكوف"، وأنشأها الملك بطليموس الثاني، وأسماها "برنيق" في البداية على اسم والدته وفاء لها، وذلك في منتصف القرن الثالث الميلادي.

وأضاف: "هذه المدينة ظلت 900 عام، حتى حدوث ثورات بركانية، وأصبحت مهملة، بعد أن كانت قديمًا في عهد الفراعنة مقرًا تجاريًا لبضائعهم الخاصة، والتي كانت تأتي من بلاد الصومال حاليًا، كالأبقار والجاموس، والفيلة وغيرها".

وتابع: "أبرز الدلالات الهامة في الكشف الأثري، واكتشاف تمثال "بوذا" مما يوضح التبادل التجاري والثقافي بين مصر والهند"، لافتًا إلى أن التمثال به زهرة اللوتس وهي زهرة هامة كرمز للحضارة المصرية لدرجة أنها تقدم كهدايا من الملوك، كما يوجد بالتمثال الشمس المشعة، وهو ما يرمز للإله رع إله الشمس".

وواصل: "الكشف يؤكد مدى التبادل الثقافي والديني والتجاري بين مصر والهند، ومدى تقبل مصر منذ قديم التاريخ للآخر، على كافة المستويات دينيًا وثقافيًا وتجاريًا".