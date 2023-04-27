الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منها السعودية وفرنسا.. أبرز الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان

السعودية
السعودية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، فيديو جراف عن أهم الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان، والتي تمثلت علي النحو التالي.

- الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب 

ـ واشنطن تخطط لإرسال فريق قنصلي إلي السودان لإجلاء رعاياها.
ـ بريطانيا تحث رعاياها علي "التحرك الآن" من السودان.
ـ فرنسا تنفذ عمليات إجلاء من السودان وأجلت حتي الأن 936 شخصاً.
ـ الصين ترسل سفنا عسكرية لإجلاء رعاياها من السودان.
ـ كندا تعتزم إرسال نحو 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان.
ـ السعودية تعلن إجلاء 2351 شخصا من السودان بينهم 119 مواطناً.
ـ تركيا تعلن إجلاء 684 مواطناً منذ اندلاع الاشتباكات بالسودان.

 

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